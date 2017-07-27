В ОАЕ вперше в чоловічу перукарню взяли на роботу жінку

Як правило, вхід в салони в ОАЕ завжди супроводжується табличкою на дверях «Тільки для жінок» або «Чоловікам вхід заборонено», у даному ж випадку 29-річній британці Саманті Лойд довелося пройти чимало співбесід, щоб проникнути в царство чоловічої краси, повідомляють "Російські Емірати".

Читайте такожУ Дубаї засуджений чоловік, побитий жінкою за непристойну пропозиціюВ даний час вона залишається єдиною жінкою-перукарем, якій дозволено працювати в салоні, розташованому поза готелем. Вона носить стандартну уніформу, як і колеги-чоловіки, - білу блузку і чорні штани на підтяжках, а навколо шиї пов'язує чорний шарф.