В ОАЕ жінка віддала своєму вже одруженому "нареченому" $80 тисяч і машину

33-річна жінка в ОАЕ втратила 300 тис. дирхамів ($81,7 тис) з-за чоловіка, який обманом переконав її, що гроші підуть на будівництво їх спільного будинку перед весіллям, передають "Російські Емірати".

Читайте такожВ ОАЕ рух на автостраді заблокувала пара велелюбних верблюдів (відео)36-річний чоловік арабського походження сказав жінці, яка, як повідомляється, має хорошу роботу в Аль-Айні, що перед тим, як одружитися з нею, йому потрібно добудувати житло. Він також пообіцяв, що згодом поверне їй гроші.

В офіційних судових документах говориться, що пара познайомилася в соціальних мережах. Чоловік показав фотографії вілли, що будується, своїй «нареченій». Жінка надала йому грошові кошти, а також автомобіль вартістю 250 тис. дирхамів ($68 тис), який повинен був стати сімейним після укладення шлюбу.

Через три тижні після отримання грошей і машини чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення постраждалої. Коли вона вирішила подати скаргу, з'ясувалося, що чоловік вже одружений і має чотирьох дітей.

Чоловік звинувачений у привласненні грошей і машини під хибним приводом.

Суд Аль-Айну по проступках, що караються зобов'язав обвинуваченого повернути гроші та автомобіль.