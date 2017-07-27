Юнкер переплутав Меркель зі своєю дружиною (відео)

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час прес-конференції не відповів на дзвінок канцлера Німеччини Ангели Меркель, подумавши, що телефонує його дружина, передає Європейська правда.

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27 липня Юнкер, віце-президент Словаччини Марош Шефчович та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо проводили пресс-конференцію, коли у Юнкера задзвонив телефон.

"Це моя дружина" - сказав Юнкер. Він відхилив виклик.

Згодом, поглянувши на екран, він повідомив: "Це була пані Меркель". Цей конфуз викликав сміх у залі.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент США Дональд Трамп проігнорував стандартну дипломатичну процедуру рукостискання з Меркель під час прийому в Білому домі. В адміністрації президента США пізніше пояснили комічну ситуацію тим, що Трамп не розчув заклики журналістів, ні репліку Меркель, яка сказала: "Вони хочуть, щоб ми потиснули руки".