Британський принц Вільям зламав літак

Принц Вільям під час тренування ВПС Великої Британії пошкодив літак Tucano, включивши не той тумблер, пише The Daily Express.

Інцидент відбувся в той момент, коли в кабіні з принцом знаходився інструктор ВПС. Помилка Вільяма привела до того, що літаку довелося приземлитися - його двигун нагрівся до 700 градусів за Цельсієм.

Зіпсований літак відправили на ремонт в Йорк. Колишній офіцер Королівських ВПС Джо Ватт, якому доручили ремонт літака, відзначив, що пілоти здійснюють подібні помилки досить часто.

"Він не один такий - у нас було ще двоє або троє людей, які зробили те ж саме. Навіть досвідченіші пілоти зробили такі помилки", - сказав Ват.

У свою чергу в Букінгемському палаці заявили, що дії спадкоємця престолу не заподіяли шкоди літакові. При цьому в резиденції королеви визнали, що інцидент мав місце.

Інцидент, точна дата якого не називається, стався у 2008 році під час 12-тижневого курсу навчання Вільяма. Разом з тим видання відзначає, що навіть незважаючи на свою помилку, принц став пілотом Королівських ВПС.

Лента.ру