Тренер норвезької команди вийшов до своїх футболістів майже голим тільки щоб вони перемогли

Головний тренер норвезького клубу "Волеренга" Ронні Дейла вийшов перед грою до своїх підопічних майже голим, передає ТСН. Це сталося перед грою у внутрішній першості - наставник вирішив таким чином показати, що його команда не повинна боятися виставити себе дурнями. На такий крок Дейла пішов після того, як його команда не зуміла здобути жодної перемоги в останніх 7 матчах чемпіонату.

Читайте такожПеревірте мій бра: фанат прийшов на футбол у бюстгальтері (фото)"Напевно, багато хто вже бачив мене без одягу. Але ми повинні веселитися з усією серйозністю. Я не можу робити це постійно, інакше ефект сюрпризу пропаде", - сказав тренер.

Цікавий той факт, що цей вчинок у підсумку приніс свій результат - "Волеренга" перемогла свого суперника з рахунком 2:1. Після матчу коментар щодо цієї витівки у виконанні головного тренера дав один з гравців команди, півзахисник Герман Штенгель.

"Не можу сказати, що це було красиво, але це допомогло. Він намагався сказати, що ми не повинні боятися виставити себе дурнями. В тому числі на полі. Ми хороші футболісти і з усім можемо впоратися", - зазначив футболіст.

Це вже не перший такий випадок, коли Дейла знімає з себе одяг - в 2009 році він аналогічним методом намагався достукатися до гравців "Стремготсета", які перебували на грані вильоту з першості.