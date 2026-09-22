Кінець епохи: у США деактивували останні ескадрильї A-10 Thunderbolt II, - Forbes

Церемонія стала ще одним розділом в історії літаків, які майже 50 років експлуатувалися на цій базі.

На авіабазі Девіс-Монтан у штаті Аризона відбулася церемонія деактивації останніх підрозділів, які експлуатували знамениті літаки Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II (Бородавочник). Подія стала завершенням майже 50-річної історії A-10 на цій базі, пише Forbes.

Йдеться про 355-ту оперативну групу, 357-му винищувальну ескадрилью, 357-му винищувальну ескадрилью покоління та 355-ту навчальну ескадрилью. Під час церемонії командири підрозділів разом із командиром 355-го авіакрила полковником ВПС США Хосе Кабрерою склали та помістили у футляри прапори своїх частин.

Кабрера заявив, що протягом десятиліть саме на цій авіабазі формувалися пілоти, які згодом вирушали на бойові завдання.

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"Протягом десятиліть кожен пілот, який летів у небезпеку, був сформований саме на цій авіалінії", – сказав полковник.

За його словами, A-10 Thunderbolt майже 50 років посідав особливе місце в американській військовій авіації:

"Це ніколи не був просто літак. Це була обіцянка. Девіс-Монтан був частиною цієї обіцянки".

Під час церемонії після того, як командири складали повноваження, присутні вигукували слово "атака". Це пов'язано з літерою "А" у позначенні A-10, яка в американській системі найменувань означає "attack".

Підполковник Родні Дуайєр, останній командир 355-ї оперативної та 355-ї навчальної ескадрильї, пояснив значення цього слова для військових.

"Ми вимовляємо слово "атака". Ми дуже пишаємося, коли вимовляємо це слово, тому що це не просто виклик або відповідь. Це особливий спосіб мислення – агресивний стан розуму, який означає використання можливості, коли умови хаотичні", – сказав він.

Майже пів століття історії

Перший A-10 Thunderbolt II прибув на авіабазу Девіс-Монтан 2 березня 1976 року. 29 липня 2026 року літак здійснив свій останній політ із цієї бази, поклавши край майже п'яти десятиліттям експлуатації A-10.

Останній командир 357-ї винищувальної ескадрильї підполковник Раян Раттер назвав цей період важливою можливістю, але водночас важким завершенням служби:

"Це була неймовірна робота і можливість, але це також було важко".

Водночас деактивація підрозділів на Девіс-Монтан не означає повного завершення служби A-10 Thunderbolt II. Близько 160 таких літаків залишаються в експлуатації на дев'яти інших американських авіабазах.

Чим відомий A-10 Thunderbolt II

Американський штурмовик A-10 Thunderbolt II, більш відомий як Warthog, вважається одним із найживучіших бойових літаків у світі. Його конструкція дозволяє повертатися на базу навіть після критичних ушкоджень, які були б фатальними для більшості інших машин.

Ключовий елемент захисту – титановий кокпіт вагою близько 540 кг. Ця "ванна" товщиною до 38 мм здатна витримувати прямі влучання зенітного вогню, захищаючи пілота навіть у найгарячіших умовах бою.

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