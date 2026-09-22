Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштують долар і євро у вівторок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 22 вересня, не змінився і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився без змін і складає 51,70 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок залишився без змін і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні аналогічно не змінився і становить 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 22 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,71 гривні за долар. Тобто українська валюта таким чином просіла на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановили на рівні 51,37 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

Курс долара в банках 22 вересня зріс на 1 копійку і складає 45,02 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,43 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 6 копійок і становить 51,85 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 51,06 гривні за євро.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що протягом 21-27 вересня курс долара в Україні перебуватиме в межах 44,4-44,8 грн., а курс євро становитиме 51,5-52,5 грн.

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