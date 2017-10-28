Швидкісний забіг: посеред гри чемпіонату Болівії пес промчав по полю з м'ячем в зубах

Гра чемпіонату Болівії між командами "Блумінг" і "Насьональ Потосі" ще надовго залишиться в пам'яті всіх тих, хто був присутній на стадіоні в той вечір.

Читайте такожТренер норвезької команди вийшов до своїх футболістів майже голим тільки щоб вони перемоглиПід час одного з ігрових епізодів, на поле вибіг собака і схопив м'яч в зуби, створивши таким чином веселу атмосферу на трибунах. Пес довго біг з ним по полю, поки його не зловив один з футболістів, який передав милу тварину інструктору стадіону.

Цей збавний випадок стався кілька днів тому, але широку популярність в інтернеті отримав зараз. Сам матч завершився з рахунком 4:2 на користь "Блумінга".