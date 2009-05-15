Курйозний випадок на брифінгу у Білому Домі

Прес-секретар адміністрації президента Обами Роберт Гіббс пояснював журналістам, чому Білий Дім вирішив не поширювати нові фотографії в’язнів в Іраку та Афганістані, коли в одного з репортерів гучно задзвонив мобільний.

Гіббс попросив переключити телефон у віброрежим, але за мить стільниковий задзеленчав вдруге. Тоді прес-секретар відібрав у журналіста апарат, викинув його за двері і продовжив промову. Однак за кілька секунд задзвонив мобільний у другого репортера. Під регіт журналістів і гострі жарти Гіббса, бідоласі довелося залишити залу.

ICTV