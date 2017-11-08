"Ой, бл***": Кернес вилаявся матом у мікрофон на сесії міськради (відео)
15:48, 08 листопада 2017Курйози
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Кернес не стримав емоцій під час виступу одного з депутатів і нецензурно висловився.
Під час 16-ї сесії Харківської міської ради VII скликання Харківський міський голова Геннадій Кернес не стримав емоцій при виступі одного з депутатів.
Один з опозиційних до Кернеса депутатів вийшов до мікрофона і почав критикувати його роботу, повідомляє місцевий сайт 057.
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"Дуже прикро за міськраду, яка стала засобом маніпуляцій волі однієї людини. Хочемо ставимо на голосування, хочемо не ставимо", - обурювався депутат.
В один з моментів Геннадій Кернес, зітхнувши, промовив: "ой, бля**".
Раніше особисті охоронці мера Харкова Геннадія Кернеса винесли зі зали колишнього депутата міськради Андрія Лесика.
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