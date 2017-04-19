"Лесику, ви клоун": у Харкові охоронці Кернеса винесли із зали міськради соратника Медведчука (фото, відео)

Цей момент не транслювався по телебаченню, однак присутні у сесійній залі зафіксували кількох чоловіків, які винесли Лесика, передає Depo.Харків.

На початку сесії Лесик вийшов на трибуну й почав вимагати увімкнути йому мікрофон. Мер Кернес відмовився давати йому слово. "Ви не депутат. Лесику, ви клоун, справжній клоун. Ви мало того, що клоун, ви ще назвали себе Дідом Морозом. Тому я прошу вас, шановний клоуне на ім'я Дід Мороз, йдіть туди, звідки ви прийшли", - сказав він.

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У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області повідомили, що до міськради за заявою Лесика виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділку поліції. Триває перевірка.

Лесика силою вивели із залу #Харків. pic.twitter.com/0euOUfkmI6 — Корінь в квадраті (@korenvkvadrate) April 19, 2017

Нагадаємо, рішення про дострокове припинення депутатських повноважень Лесика було прийнято 17 травня 2016 року на сесії Харківської міської ради. У той же день Лесик подав позов до суду, проте суд не задовольнив вимогу про відновлення депутатського мандата.

Лесик, який є членом організації "Український вибір" кума Путіна Віктора Медведчука, під час депутатства у Харківській міськраді відзначився цілеспрямованою антиукраїнською риторикою. Екс-депутат, зокрема, під час святкування 9 травня спровокував конфлікт на Меморіалі Слави у Харкові, витягнувши на очах у проукраїнського спільноти георгіївську стрічку.