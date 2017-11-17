Вільна каса: жінка пролізла через вікно МакДрайв та винесла гамбургери та гроші (відео)

У США Макдональдс оприлюднив відеозапис, на якому невідома жінка пограбувала пусту касу. Спочатку вона через вікно зробила собі каву.

На цьому вона не зупинилася - залізла у приміщення, забрала ящик із їжею, іграшки та 1400 доларів. Передавши здобич своєму супутнику, жінка спокійно вилізла та поїхала звідти.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно шість лондонських грабіжників зникли з місця злочину на одному мопеді.