Вільна каса: жінка пролізла через вікно МакДрайв та винесла гамбургери та гроші (відео)
10:48, 17 листопада 2017Курйози
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У США жінка не розгубилася, коли ніхто не обслужив її у МакДрайві, сама собі зробила каву, а потім вирішила набрати "подарунків".
У США Макдональдс оприлюднив відеозапис, на якому невідома жінка пограбувала пусту касу. Спочатку вона через вікно зробила собі каву.
На цьому вона не зупинилася - залізла у приміщення, забрала ящик із їжею, іграшки та 1400 доларів. Передавши здобич своєму супутнику, жінка спокійно вилізла та поїхала звідти.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно шість лондонських грабіжників зникли з місця злочину на одному мопеді.
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