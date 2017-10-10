Шість лондонських грабіжників зникли з місця злочину на одному мопеді

У Лондоні шість злочинців, озброєних мачете і молотком, напали на ювелірний магазин. Про це повідомляє видання The Guardian.

Бандити приїхали на місце на трьох мопедах. Після пограбування вони залишили один мопед біля магазину і поїхали на двох, але розбили один з них на сусідній вулиці. Після цього всі шестеро сіли на мопед і поїхали.

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«Нам відомо, що група запанікувала і нерозважливо поїхала в різних напрямках, щоб сховатися, — цитує видання Professional Jeweller слова детектива Метта Холландса (Matt Hollands), який розслідує злочин. — На щастя, ніхто з людей не був поранений».

Пограбований ювелірний магазин працював з 1775 року. У число його покупців входили французька королева Марія-Антуанетта і британський прем'єр-міністр Уїнстон Черчілль. Масштаби збитку, нанесеного грабіжниками, не уточнюються.