Натхненний "роботою" крадій кабелів у Дніпрі не помітив, як до нього під'їхали копи (відео)

11:32, 23 листопада 2017
Курйози
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Спершу чоловік охоче відповідав на запитання, і вже потім зрозумів, що з ним спілкуються поліцейські.

Злодій так натхненно крав, що не впізнав копів / скріншот

Злодій так натхненно крав, що не впізнав копів. Кумедне затримання сталося в Дніпрі, розповідає ТСН.

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Чоловік, який заліз у люк, аби вкрасти дроти, так захопився вирізанням кабелю, що не помітив ані патрульної автівки, яка зупинилась поруч, ані самих поліцейських.

Коли ті почали з ним говорити, він охоче відповідав на запитання, і вже потім зрозумів, що з ним не лише теревенять, але й знімають усе на смартфон.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Запоріжжі співробітники патрульної поліції затримали чоловіка, який під час крадіжки кабелю телекомунікаційних мереж Укртелекому застряг в колодязі.

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Теги: #крадій кабелю#чоловік вирізав кабель#поліція затримала крадія