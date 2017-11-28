У Панамі готель вирішив позбутися прізвища Трампа у своїй назві через збитки (відео)
15:02, 28 листопада 2017Курйози
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За час роботи готель приніс господарю Білого дому 50 мільйонів доларів.
У Панамі керівництво готелю хоче вилучити з назви прізвище американського президента, і не мати з ним справи.
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За різними оцінками, готель, який відкрили шість років тому, за цей час приніс господарю Білого дому 50 мільйонів доларів.
Компанія Трампа не володіє розкішним будинком, але дозволила використовувати брендове ім'я і керує бізнесом.
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