На Житомирщині у пенсіонерки вкрали майже 30 мішків горіхів (фото)

У Новограді-Волинському Житомирської області двоє неповнолітніх вкрали у пенсіонерки 28 мішків горіхів. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

"Вже встановлено, що хлопці залізли на горище будинку 79-річної жительки райцентру та викрали звідти 28 мішків горіхів, що бабця назбирала упродовж осені, поліцейські розшукали юнаків та викрадене ними", - зазначається у повідомленні.

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Так, вранці 29 листопада до чергової частини Новоград-Волинського відділу поліції зателефонувала 79-річна місцева жителька із повідомленням про крадіжку. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи поліції.

"Я побачила, що замок зірваний з дверей. Піднялась на горище, а там – порожньо. Я ж стільки горіхів назбирала, думала, здам заготівельникам та отримаю гарну добавку до пенсії", - розповіла пенсіонерка.

У ході першочергових заходів поліцейські опитали сусідів пенсіонерки та з’ясували, що до злодіяння могли бути причетні хлопці, які інколи ходили неподалік. Юнаків розшукали. Хлопці - 15-річний школяр та 16-річний учень місцевого училища, зізнались у скоєному.

За попередньою інформацією, вони уночі залізли на горище пенсіонерки. Літня жінка не почула, що в її будинку перебувають сторонні. Хлопці винесли всі запаси горіхів, а зранку здали їх заготівельникам на місцевому ринку.

Поліцейські вилучили "зароблені" юнаками 7 тис. 400 гривень за викрадені горіхи.

Відповідно до ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Нині триває з’ясування всіх обставин події.