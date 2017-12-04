Мандаринопад в Дніпрі: фура через ДТП залишила на дорозі слід із цитрусових (фото, відео)

У Дніпрі 3 грудня близько 16:00 на проїзді Гальченка сталася ДТП. Учасники аварії втекли з місця події, однак залишили неабиякий мандариновий слід. Найпевніше, у дорожньо-транспортній пригоді побувала фура, з якої випав вантаж. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жителі будинків поруч зраділи такому новорічному подарунку, кинулися збирати мандарини й розносити їх по домівках. Вони скаржилися, що автомобілі розчавили чимало плодів, повідомляє "Інформатор".

На виклик приїхали патрульні. Вони з’ясовували, як мандарини випали з вантажівки. Цитрусових було так багато, що для прибирання дороги викликали комунальний трактор і машину для чистки асфальту.

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Навіть після прибирання жителі досі приходять на місце ДТП. Кажуть, насолоджуватися незвичним ароматом біля дороги – особливе задоволення.

Раніше на відео показали армію крабів-павуків.