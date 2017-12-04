Китайський зоопарк замість заявлених екзотичних тварин підсунув надувних пінгвінів (фото)

14:17, 04 грудня 2017
Курйози
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На афішах китайського зоопарку були розміщені фотографії пінгвінів, страусів і павичів, а також інших рідкісних тварин. Відвідувачі не побачили на території заявлених тварин.

У китайському зоопарку В вольєри помістили надувних пінгвінів / scmp.com

Туристи, що відвідали зоопарк Юйліня (Китай), були обурені відсутністю в ньому заявлених в рекламі екзотичних тварин. У вольєрі замість живих пінгвінів були надувні фігури, причому деякі з них здулися. Про це повідомляє South China Morning Post.

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На афішах китайського зоопарку були розміщені фотографії пінгвінів, страусів і павичів, а також інших рідкісних тварин. Відвідувачі, які заплатили за квиток 15 юанів (приблизно 61 грн за поточним курсом), не побачили на території заявлених тварин. Туристи, що відвідали зоопарк, який у своїй рекламі обіцяв познайомити відвідувачів з дикою природою, висловили своє обурення в соціальних мережах. Користувачі писали, що на міському ринку можна побачити більше екзотичних тварин.

У клітинах було кілька півнів і гусей, в акваріумі серед кинутих туристами монет сиділа черепаха, а у вольєрі організатори розмістили 6 надувних пінгвінів.

Власник зоопарку на питання китайських журналістів відповів, що дізнався з новин про надувних пінгвінів у своїх вольєрах. За його словами, відповідальність за тварин несе підрядник. Зараз зоопарк закритий.

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