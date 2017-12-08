"Грузин під небесами": блогер заспівав пісню про Саакашвілі на даху будинку (відео)
01:30, 08 грудня 2017Курйози
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Процишин заспівав пісню "Дах твого будинку" про події із затриманням Саакашвілі.
Відомий блогер Богдан Процишин заспівав про втечу Міхеїла Саакашвілі на дах будинку і його затримання там силовиками, переспівавши пісню Юрія Антонова "Дах твого будинку".
"Дискотєка 80! Дами запрошують кавалерів. Кавалери запрошують на допит", - йдеться у підписі до відео на сторінці "Процишин офіційний" у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заліз на дах свого будинку і погрожував стрибнути вниз у той час, коли в його квартирі відбувалися слідчі дії.
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