"Грузин під небесами": блогер заспівав пісню про Саакашвілі на даху будинку (відео)

Відомий блогер Богдан Процишин заспівав про втечу Міхеїла Саакашвілі на дах будинку і його затримання там силовиками, переспівавши пісню Юрія Антонова "Дах твого будинку".

"Дискотєка 80! Дами запрошують кавалерів. Кавалери запрошують на допит", - йдеться у підписі до відео на сторінці "Процишин офіційний" у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заліз на дах свого будинку і погрожував стрибнути вниз у той час, коли в його квартирі відбувалися слідчі дії.