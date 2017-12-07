Соратник Саакашвілі пояснив, навіщо той забирався на дах (відео)
Сакварелідзе пояснив, навіщо лідер "Руху нових сил" заліз на дах.
Соратник екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі Давид Сакварелідзе заявив, що рішення забратися на дах будинку могло бути запасним планом політика.
Так опальний політик виграв час, розповів Сакварелідзе в інтерв'ю телеканалу ATR.
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"Краще запитати у нього (чому він забрався на дах - Ред.), але він діяв правильно, ми таким чином виграли час і не дали до кінця здійснити свавілля. План полягав у тому, щоб виграти час і підтримувати візуальний контакт з присутніми людьми", - вважає соратник Саакашвілі.
Як повідомляв УНІАН, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заліз на дах свого будинку і погрожував зістрибнути вниз у той час, як в його квартирі проходили слідчі дії.