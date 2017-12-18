Не геї: двоє ірландців вирішили одружитися, щоб не сплачувати податок на спадок
Обидва чоловіка традиційної сексуальної орієнтації.
Двоє чоловіків, які були найкращими друзями протягом 29 років, оголосили, що наступного місяця вони одружуються.
При цьому жоден з чоловіків не є геєм, передає RTE.
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Ірландець Майкл О'Салліван товаришує зі своїм 85-річним сусідом Меттом протягом майже трьох десятиліть, а зараз також доглядає за ним. Метт після смерті планує залишити свій будинок найкращому другу, але за ірландськими законами останньому доведеться заплатити майже половину вартості будинку у якості податків, повідомляє видання.
Проте особи, які одружуються або мають громадянське партнерство, звільняються від податку на придбання капіталу на предмет спадщини від свого партнера. А з 2015 року в Ірладії одностатеві шлюби є законними.
Саме тому чоловіки вирішили одружитися. Зіграти весілля «пара» планує у наступному місяці.