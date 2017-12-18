Не геї: двоє ірландців вирішили одружитися, щоб не сплачувати податок на спадок

Двоє чоловіків, які були найкращими друзями протягом 29 років, оголосили, що наступного місяця вони одружуються.

При цьому жоден з чоловіків не є геєм, передає RTE.

Читайте такожСправа кондитера, який відмовився пекти торт для гей-весілля, дійшла до Верховного суду США

Ірландець Майкл О'Салліван товаришує зі своїм 85-річним сусідом Меттом протягом майже трьох десятиліть, а зараз також доглядає за ним. Метт після смерті планує залишити свій будинок найкращому другу, але за ірландськими законами останньому доведеться заплатити майже половину вартості будинку у якості податків, повідомляє видання.

Проте особи, які одружуються або мають громадянське партнерство, звільняються від податку на придбання капіталу на предмет спадщини від свого партнера. А з 2015 року в Ірладії одностатеві шлюби є законними.

Саме тому чоловіки вирішили одружитися. Зіграти весілля «пара» планує у наступному місяці.