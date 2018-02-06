"Думав, він з'їсть усіх моїх корів": фермер викликав поліцію для порятунку від плюшевого тигра

15:46, 06 лютого 2018
Курйози
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Наблизившись, поліцейські і фермер виявили, що насправді це була велика плюшева іграшка / фото thescottishsun.co

Як повідомляє The Sun, 24-річний Брюс Грабб помітив постать тигра неподалік від своєї ферми. Він подзвонив у поліцію. Прибулі на місце поліцейські зупинилися неподалік, не виходячи з машин, почали обговорювати, як краще зловити тварину. Однак через деякий час вони помітили, що «тигр» не рухається. Наблизившись, поліцейські та фермер виявили, що насправді це була велика плюшева іграшка.

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«У мене не було абсолютно ніяких сумнівів, що він реальний — я страшенно злякався. Я думав, що він з'їсть усіх моїх корів, перш ніж поліції вдасться застрелити його», — заявив фермер.

Раніше повідомлялося, що китаянка влаштувала ДТП, переплутавши попу мавпи зі світлофором.

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Теги: #британець плюшевий тигр