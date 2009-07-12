Археологи відкопали цікаву знахідку у сирійській пустелі

Група швейцарських і сирійських археологів, які проводять розкопки в містечку Ель-Кум біля розташованої в центрі сирійської пустелі Пальміри, знайшли знаряддя, вік яких сягає від 100 до 200 тисяч років, повідомляє сирійська газета "Ас-Саура".

Серед знайдених артефактів, "ретельно оброблені" кремнієві знаряддя різної форми, які підтверджують, що наші предки вміли ними користуватися вже в ті доісторичні часи.

У попередні сезони на місці розкопок були знайдені кістки тварин, які водилися в цих краях, зокрема лева, носорога, газелі, дикого осла, страуса.

Але найбільш важливою знахідкою експедиції став скелет верблюда, розміри якого вдвічі перевищують розміри його сучасного родича. Знайдений скелет, йдеться в повідомленні, дає підставу припустити, що верблюд є “уродженцем” тутешніх місць, а зовсім не “прибульцем”, як вважалося раніше.