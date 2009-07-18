ДТП у Криму: загинули двоє людей
12:08, 18 липня 2009Курйози
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Mercedes виїхав на стрічну смугу
Двоє людей загинули і двоє травмовані в результаті зіткнення автомобілів Mercedes-Benz і ВАЗ-2104 на автодорозі Армянськ – Сімферополь у Першотравневому районі Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МНС в автономії, Mercedes-Benz під керуванням жителя Миколаєва, здійснюючи обгін, виїхав на стрічну смугу і зіткнувся з ВАЗом.
Водій «Мерседеса» (1966 року народження) і пасажирка цієї машини (1989 року народження) загинули.
Ще двоє пасажирів Mercedes-Benz – жінка (1967 р.н.) і молодий чоловік (1988 р.н.) – з численними травмами госпіталізовані.
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