ДТП у Криму: загинули двоє людей

12:08, 18 липня 2009
Курйози
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Mercedes виїхав на стрічну смугу

Двоє людей загинули і двоє травмовані в результаті зіткнення автомобілів Mercedes-Benz і ВАЗ-2104 на автодорозі Армянськ – Сімферополь у Першотравневому районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МНС в автономії, Mercedes-Benz під керуванням жителя Миколаєва, здійснюючи обгін, виїхав на стрічну смугу і зіткнувся з ВАЗом.

Водій «Мерседеса» (1966 року народження) і пасажирка цієї машини (1989 року народження) загинули.

Ще двоє пасажирів Mercedes-Benz – жінка (1967 р.н.) і молодий чоловік (1988 р.н.) – з численними травмами госпіталізовані.

 

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