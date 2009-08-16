Продається місце поряд з могилою Мерилін Монро

Інтернет-аукціон eBay виставив на торги місце на кладовищі поряд з могилою Мерилін Монро - за ціною 500 тисяч доларів. Місце звільнилося після того, як вдова похованого там чоловіка вирішила перевезти в інше місце його останки. Ельзі Пончер виставила на аукціонні торги місце, де був похований її чоловік, щоб покрити витрати на утримання її будинку в Беверлі Хіллз. Мерилін Монро похована на кладовищі в меморіальному парку Westwood Village в Лос-Анджелесі.

Радіо Свобода