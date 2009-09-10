Голубина пошта виявилася швидшою за інтернет у ПАР

Південноафриканська IT-компанія довела, що голубина пошта працює значно швидше, ніж провідний інтернет-провайдер ПАР, передає в середу агентство Reuters.

Unlimited IT відправила 11-місячного голуба Уїнстона зі свого офісу в місті Пітермаріцбург (Pietermaritzburg) у відділення, розташоване в Дурбані на південно-східному узбережжі країни. 80-кілометровий переліт зайняв 1 годину і 8 хвилин, а з урахуванням завантаження інформації вся передача даних була завершена приблизно за 2 години і 6 хвилин.

За час, який було потрібно для відправки інформації за допомогою Уїнстона, по інтернет-каналах провідного провайдера Telkom пройшло всього 4 відсотки того ж об`єму даних.

Як пояснили в Unlimited IT, вони влаштували акцію на знак протесту проти повільного інтернету. У компанії 11 офісів із роботи з клієнтами по всій країні, і швидка передача інформації їм необхідна.

Інтернет в ПАР дорогий і працює поволі через недостатню пропускну спроможність каналів зв`язку, пояснює агентство. Очікується, що з введенням у роботу оптоволоконного кабелю завдовжки 17 тисяч кілометрів, який пов`яже південну і східну Африку з іншими мережами, стан справ покращає. Це, зокрема, необхідно напередодні чемпіонату світу з футболу, який пройде в ПАР у червні-липні 2010 року.

Лента.ру