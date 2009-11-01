Мішель Обама на Гелловін стала Жінкою-Кішкою

Перша леді Америки Мішель Обама з нагоди Гелловіна перевтілилася у Жінку-Кішку, постійний представник США при ООН Сьюзан Райс - в діснеївського пса Гуфі, а прес-секретар президента Роберт Гіббс - у Дарта Вейдера з епопеї "Зоряні воїни", повідомляють кореспонденти президентського пулу, допущені спостерігати за святкуванням у Білому домі.

Гостями Барака Обами, який цього дня залишився у звичному вигляді, були дві тисячі дітей з шкіл столичного округу Колумбія і сусідніх штатів Меріленд та Віргінія.

"Президент, перша леді і перша бабуся країни (мати Мішель Обами) Маріан Робінсон, широко посміхаючись, протягом півгодини... роздавали на східцях Білого дому солодощі - виготовлені в Білому домі цукерки M&Ms, тістечка і сухофрукти", - йдеться в повідомленні пулу.

Кореспонденти наводять також подробиці зовнішнього вигляду першої пари країни.

"Президент був одягнений у повсякденний одяг, клітчасту сорочку і чорний светр. Перша леді, вбрання якої більше відповідало духу свята, була в кофті леопардового забарвлення. Вона також наділа котячі вушка (Жінка-Кішка), підвела чорним кольором очі, волосся зібрала в пучок і наділа на одну руку безліч золотих браслетів", - повідомляють журналісти.

Діти, як наголошується в повідомленні, були раді солодощам і президентові. Лише одна маленька дитина розплакалася, коли до них з батьком підійшов Обама.

Заради свята прикрасили сади Білого дому - там з`явилися три гігантські гарбузи, кожен вагою не менше 450 кілограмів, і безліч трохи менших гарбузів. З самої будівлі резиденції звисав гігантський павук. З вікон першого поверху виглядали два гігантських ока.

Президентові і першій леді довелося святкувати Гелловін двічі - перший раз з дітьми, а другий з сім`ями військовослужбовців та дітьми співробітників Білого дому.

Зіркою другого свята стала Сьюзан Райс. Костюм Гуфі справив таке сильне враження на президента, що він, сміючись, просив журналістів не фотографувати її у такому вигляді.

Деякі представники президентського оточення так і залишилися невпізнанними - їх маски і костюми примусили журналістів губитися в здогадах.

Обама відзначив, наскільки хороші костюми гостей.

"Гості у нас чудові, як, між іншим, і моя дружина, дуже симпатична Жінка-Кішка", - сказав він.

РІА “Новости”