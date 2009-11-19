На приватний будинок у США впала з неба крижана глиба

На приватний будинок у штаті Колорадо впала з неба крижана глиба розміром з футбольний м`яч, повідомляє в середу, 18 листопада, Associated Press. Шматок льоду, який впав на дах будинку в неділю зруйнував дах будівлі і трохи пошкодив стіни кухні. Ані господиня будинку, яка знаходилася всередині, ані її 9-річна дочка не постраждали.

У Федеральному управлінні цивільної авіації (Federal Aviation Administration - FAA) вважають, що лід утворився на фюзеляжі літака, що пролітав ділянку підвищеної вологості. Фахівці управління ще не закінчили своє розслідування, проте стверджують, що предмет, який упав з неба, - це чистий, а не "синій лід", який набуває характерного забарвлення через пігмент, який додається у воду для літакових туалетів.

В рамках розслідування FAA з`ясує, які літаки пролітали в районі падіння льоду і зобов`яже перевізників провести їх технічний огляд на предмет витоку тиску кабіни.

Лента.ру