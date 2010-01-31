Російській горілці виповнюється 145 років

Сьогодні виповнюється 145 років російській горілці.

31 січня 1865 року великий учений Дмитро Менделєєв захистив докторську дисертацію "Про сполучення спирту з водою". Сьогодні його колеги вважають, що саме ця робота стала основою для класичного 40-градусного напою.

На думку головного нарколога Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку РФ Євгенія БРЮНА, сам Д.Менделєєв навряд чи припускав, що його винахід стане таким популярним, оскільки учений майже не пив, передає «Російська служба новин».

Як повідомляв УНІАН, 14 січня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН затвердив концепцію, згідно з якою до 2020 року влада РФ розраховує удвічі знизити споживання алкогольної продукції росіянами.

В урядовому документі зазначається, що від отруєння алкогольною продукцією в Росії щороку помирають більш як 23 тис. людей, а від хвороб, пов`язаних із зловживанням алкоголем, - понад 75 тис. осіб рік. За даними Росспоживнагляду, у РФ більш як 2 мільйони осіб хворі на алкоголізм.