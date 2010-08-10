На Донеччині побили рекорд Стаханова

Вчора в м. Дзержинську Донецької області забійник шахти «Новодзержинська» (НВО «Механік») Сергій ШЕМУК побив рекорд радянського шахтаря Олексія Стаханова, встановлений у серпні 1935 року. Про це повідомили в прес-службі НВО «Механіка».

Згідно з повідомленням, 9 серпня С. ШЕМУК за зміну нарубав відбійним молотком 170 тонн вугілля, перевищивши рекорд О.Стаханова на 68 тонн.

С.ШЕМУК виконав змінне завдання на 223%, зазначили в прес-службі.

У прес-службі уточнили, що гірнику-рекордсменуві допомагали забійники Андрій КОЧЕТКОВ і Андрій ПРУДНИКОВ, які проводили операції з кріплення і прибирання вугілля в лаві.

На трудовий подвиг шахтарів благословив Митрополит Донецький і Маріупольський ІЛАРІОН. Сам С.ШЕМУК після зміни заявив, що після благословення йому стало легше працювати. «Після 8 годин роботи я готовий ще рубати і рубати. Втоми взагалі не відчувається», - заявив гірник.

У повідомленні наголошується, що С.ШЕМУК є наймолодшим «Заслуженим шахтарем України». У нагороду за рекорд він і його товариші одержать значну грошову премію і грамоти від керівництва міста і Донецької облдержадміністрації.

Коментуючи встановлений рекорд, директор шахти «Новодзержинська» Анатолій АКСЬОНОВ зазначив, що акція була проведена в рамках трудової вахти, присвяченій ювілею Стахановського руху. «Виконуючи програму Президента і уряду, ми намагаємося підняти престижність шахтарської праці саме такими рекордами», - сказав директор.

За його словами, ще минулого року шахта не мала коштів на підготовку нового горизонту. «Завдяки приходу інвестора в особі НВО «Механік», ми змогли зарядити нові лави. Якщо за весь 2009 рік ми видобули 63 тис. тонн, то цього року без ніякої держпідтримки цей обсягєм ми перевищили вже на початку серпня», - констатував А.АКСЬОНОВ.

Довідка УНІАН. Шахта «Новодзержинська створена в 1979 році. На підприємстві ведеться видобуток вугілля марки «Ж», придатного для коксування. Зольність вугілля, що видобувається, становить 12,5 %. За 7 місяців 2010 року шахта видала на-гора 63,2 тис. тонн товарного вугілля. На підприємстві трудяться 940 чоловік. З червня 2010 року підприємство входить у структуру Науково-виробничого об`єднання «Механік».