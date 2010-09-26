Українські богатирі зрушили з місця 15-тонний МіГ-29

У суботу в Івано-Франківську богатирі встановили новий рекорд України, зрушивши з місця 15-тонний МіГ-29.

Як передає кореспондент УНІАН, дійство зі встановлення рекорду прикарпатськими богатирями відбувалося на військовому аеродромі і присвячувалося святкуванню 70-річчя авіаційної частини.

Двоє місцевих атлетів протягнули на максимальну відстань літак - винищувач Міг-29, вага якого 15 тонн. Одним із силачів був фіналіст проекту “Народний богатир” та учасник турніру “Найсильніша людина України-2010” Назар ПАВЛІВ.

Двоє стронгменів зрушили з місця 15-тонний МіГ-29 і протягнули на відстань в 35 метрів за півтори хвилини.

За їхніми словами, найважче - зрушити винищувач з місця з так званої з «мертвої точки».

Сам літак задля безпеки глядачів був без боєприсів, лише заправленим пальним. Стронгмени вже мають намір спробувати зрушити з місця значно важкий літак.

Довідка УНІАН. Богатирі тягали винищувач, який захищає авіапростір України. МіГ-29 може подолати 250 кілометрів за 3 хвилини.