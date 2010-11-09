Вийшли мемуари Буша-молодшого: від війни до алкогольної залежності
08:42, 09 листопада 2010Курйози
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Найважливіші моменти за 8 років у Білому Домі
Сьогодні в Америці на прилавки книжкових магазинів надходить книга екс-президента Джорджа Буша-молодшого "Ключові рішення", що розповідає про життя і правління політика.
На сторінках мемуарів колишній глава держави згадує найважливіші моменти свого восьмилітнього перебування в Білому Домі, включаючи теракти 11 вересня 2001 року і початок війни в Іраку.
Буш також пише про те, як він впорався з залежністю від алкоголю.
В ексклюзивному інтерв`ю телекомпанії NBC у понеділок Джордж Буш заявив, що одним з найгірших моментів на президентському посту для нього був час, коли відомий репер Каньє Вест сказав, що запізніла реакція уряду на ураган "Катріна" обумовлена расистськими упередженнями.
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