Вийшли мемуари Буша-молодшого: від війни до алкогольної залежності

Сьогодні в Америці на прилавки книжкових магазинів надходить книга екс-президента Джорджа Буша-молодшого "Ключові рішення", що розповідає про життя і правління політика.

На сторінках мемуарів колишній глава держави згадує найважливіші моменти свого восьмилітнього перебування в Білому Домі, включаючи теракти 11 вересня 2001 року і початок війни в Іраку.

Буш також пише про те, як він впорався з залежністю від алкоголю.

В ексклюзивному інтерв`ю телекомпанії NBC у понеділок Джордж Буш заявив, що одним з найгірших моментів на президентському посту для нього був час, коли відомий репер Каньє Вест сказав, що запізніла реакція уряду на ураган "Катріна" обумовлена расистськими упередженнями.

Радіо Свобода