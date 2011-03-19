В Алуштинському акваріумі з'явився восьминіг
Назвали Павликом
Алуштинський акваріум завіз із Середземного моря восьминога і назвав його Павликом на честь футбольного провісника - восьминога з Німеччини Пауля, який помер восени минулого року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив курортно-інформаційний центр Криму.
«Ми вже тричі намагалися привезти до нас восьминога, проте не вдавалося. Цього разу все пройшло вдало», - заявив власник акваріума Віктор ЖИЛЕНКО.
Він запевнив, що восьминіг почувається в Криму добре. «Павлик дуже товариський», - додав власник акваріума.
Його співробітники планують найближчим часом перевірити здатність восьминога вгадувати результати футбольних матчів - вони підготують дві годівниці і прапори країн, за які гратимуть команди.
«Приурочимо експеримент до найближчого футбольного матчу і подивимося, чию годівницю розкриє наш Павлик і наскільки буде вірний його прогноз», - сказав В.ЖИЛЕНКО.
Алуштинський акваріум створений в 2003 році, в ньому утримуються понад 200 видів риб, а також кілька видів крабів, крокодилів і черепах.