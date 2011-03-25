Білий дім зустрів Обаму закритими дверима (відео)

Президент США Барак Обама не зміг потрапити в Овальний кабінет з першого разу, оскільки двері, через які він збирався пройти всередину, виявилися закритими, повідомляє Лента.ру. Інцидент трапився після повернення Обами з латиноамериканського турне, в якому він пробув весь робочий тиждень. У розслабленій манері і насвистуючи мелодію, глава держави підійшов до входу в свій кабінет і смикнув за ручку дверей. Ті виявилися замкненими. Перший в історії Америки темношкірий президент не розгубився, пройшов декілька кроків до наступних дверей і вже через них потрапив до себе в кабінет.

За припущеннями американських журналістів, прикра випадковість обумовлена тим, що обслуговуючому персоналу Білого дому просто не повідомили про повернення президента на роботу. В результаті прибиральники або охоронці залишили основні двері в кабінет закритими.

Слід зазначити, що Обама стикається з труднощами при потраплянні на своє робоче місце не вперше. Так, у січні 2009 року щойно вибраний президент помилково спробував увійти до Овального кабінету через вікно, яке за своєю конструкцією дуже схоже на звичайні скляні двері.

Відеозапис конфузу за участю 44-президента США з сайту youtube.com