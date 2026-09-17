В Україні подешевшав євро: свіжий курс валют на 17 вересня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,44 грн, а євро – 51,22 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 17 вересня, не змінився і складає 44,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і становить 51,87 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,22 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,71 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,99 грн/євро, а курс продажу - 51,63 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 17 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,60 гривні за долар. Таким чином вітчизняна валюта посилилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер було встановлено на рівні 51,45 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що в Україні до 20 вересня не варто очікувати різких змін курсу валют. За його прогнозом, курс долара коливатиметься в межах 44,4–44,8 гривні на міжбанківському ринку та 44,5–45 гривні на готівковому ринку.

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