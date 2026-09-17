Повінь у Непалі стала наслідком небезпечного ланцюга подій: що з’ясували вчені

Обвал гірської породи та льоду спричинив потужну хвилю, яка зруйнувала долини Непалу.

Катастрофічна повінь на кордоні Непалу та Китаю наприкінці серпня стала результатом складного поєднання природних процесів, багато з яких могли бути посилені зміною клімату, вважають понад 20 міжнародних вчених.

Як пише CNN, 26 серпня величезна маса гірської породи та льодовикового льоду шириною близько 600 метрів зірвалася з гори Лангтанг-Лірунг і обвалилася приблизно на 2100 метрів вниз, у долину. Енергія, що вивільнилася, була порівнянна з землетрусом магнітудою 5,2.

Удар практично миттєво розтопив лід. Потік води, льоду та уламків захопив насичені вологою відкладення і, ймовірно, зіткнувся з льодом на дні долини. У результаті утворилася потужна хвиля, яка з величезною швидкістю пройшла понад 30 кілометрів вниз за течією, руйнуючи населені пункти, дороги та мости.

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На думку вчених з World Weather Attribution, катастрофу не можна пояснити одним екстремальним погодним явищем. До обвалу призвела ланцюжок процесів, які посилювалися десятиліттями глобального потепління.

Одним із чинників могло стати землетрус магнітудою 7,8, що стався в Непалі у квітні 2015 року. Воно спричинило каменно-льодову лавину на південному схилі гори та, ймовірно, послабило гірську породу. Після цього в цьому районі почали частіше траплятися зсуви.

Додаткову роль відіграло потепління. У Гімалаях межа висоти, де температура досягає 0 °C, піднімається більш ніж на 100 метрів за десятиліття. Через це у високогір’ї відтаває вічна мерзлота – суміш льоду, каменів, піску та ґрунту, яка допомагає скріплювати гірські породи.

"Відтавання мерзлоти знижує міцність порід і дозволяє більшій кількості води проникати всередину схилу", – пояснив гідролог Вальтер Іммерзель.

Зміни льодовика Лангтанг-Лірунг також могли зробити схил менш стійким. За останні десятиліття льодовик значно стоншився й зменшився, особливо після 2010 року. Тала вода могла проникати в тріщини гірської породи.

Ще одним чинником стала погода. Восени минулого року в регіоні випало незвично багато снігу, а липень і серпень виявилися найтеплішими за всю історію місцевих спостережень. За розрахунками вчених, через зміни клімату літні температури в регіоні зараз приблизно на 1,5 °C вищі, ніж раніше.

Дослідники зазначають, що пов’язати глобальне потепління зі змінами кількості снігу та опадів складніше через труднощі спостережень у важкодоступних районах Гімалаїв.

При цьому вчені вважають, що зміна клімату відіграла важливу роль у створенні умов для катастрофи. За їхніми оцінками, масштаб, швидкість і складність обвалу були настільки незвичайними, що існуючі системи раннього попередження не змогли б забезпечити достатньо часу для евакуації.

Катастрофічна повінь у Непалі: подробиці

26 серпня 2026 року потужна хвиля прокотилася долиною річки Трісулі в Непалі та Китаї.

За останніми даними, жертвами катастрофи стали майже 1400 осіб, а ще кілька тисяч зникли безвісти. Пошкоджено понад 40 км доріг і 80 мостів.

До рятувальних робіт залучили понад 7000 осіб; до постраждалих районів також направляли техніку та безпілотники.

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