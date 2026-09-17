У столиці виникли проблеми з водою: Росія вдарила по 'Київводоканалу'

Наразі водопостачання столиці здійснюється в повному обсязі, запевнили в підприємстві.

У ніч на 17 вересня Росія атакувала об’єкти "Київводоканалу" в Києві. Через обстріл частково зупинялася подача води на лівому березі столиці, а в окремих районах правого берега знизився тиск, повідомили в пресслужбі "Київводоканалу" у Facebook.

"У зв’язку з обстрілами було частково призупинене водопостачання на лівому березі та понижено тиск в деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів та надання послуги", - йдеться в повідомленні.

При цьому в підприємстві запевнили, що наразі водопостачання столиці здійснюється в повному обсязі, всі об’єкти підприємства в робочому режимі.

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"Після нічної ворожої атаки на місто наразі "Київводоканал" працює в штатному режимі, забезпечуючи водопостачання всіх мешканців столиці", - додали в пресслужбі.

"Київводоканал" - останні новини

3 вересня стало відомо, що Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. Рішення пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів.

Раніше президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявляв про ймовірні удари Росії по об’єктах водопостачання.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв також повідомляв, що пошкодження системи водопостачання Києва може перетворитися на одну з основних літніх загроз для мешканців столиці. За його словами, ворог намагатиметься залишити Київ без води і до цього треба готуватися кожному киянину.

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