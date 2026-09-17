'Не ворожий крок': Ле Пен заговорила про скасування допомоги для України

За її словами, Франція продовжить постачати Україна обладнання для оборони, але фінансово підтримувати більше не в змозі.

Кандидатка у президенти Франції, лідерка партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що Франція не може продовжувати фінансову підтримку України на нинішніх умовах. Про це вона сказала в ефірі LCI під час програми "Objectif 2027".

Говорячи про бюджетні питання, Ле Пен наголосила на необхідності "робити вибір", стверджуючи, що її рішення відрізнятимуться від тих, що ухвалювалися раніше.

"Я готова робити вибір", – заявила вона, наводячи як приклад ситуацію з Україною.

Відео дня

На її думку, Франція не може й далі надавати Україні фінансову підтримку на нинішніх умовах.

"Це не є ворожим кроком щодо України. Ми можемо продовжувати навчати їхніх солдатів та армію, а також постачати їм обладнання для оборони, але фінансово ми більше не в змозі це робити. Зрештою, не можна, з одного боку, стверджувати, що немає жодного євро на індексацію пенсій, а з іншого – знаходити мільярди на європейські внески", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання про війну в Україні та пропозицію деяких кандидатів надіслати французькі винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Києва, Ле Пен заявила, що Еммануель Макрон має рацію, відмовляючись від цього, оскільки такий крок міг би втягнути Францію у стан безпосередньої участі у війні.

Також вона закликала організувати "мирну конференцію для завершення цього конфлікту" – "справжньої кривавої бійні", що триває "довше, ніж Перша світова війна" і яку "необхідно припинити".

Кандидатка заявила про намір провести переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, а також залучити до переговорного процесу Німеччину, Польщу, Туреччину.

"Я вважаю, що історична роль Франції полягає саме в тому, щоб створити умови для переговорів, які відкриють шлях до миру, – так само, як ми це зробили у випадку з В'єтнамом", - резюмувала вона.

Позиція ультраправих Франції щодо України – що відомо

Як повідомляв УНІАН, голова французької ультраправої партії "Національний фронт" Джордан Барделла заявив, що безвідповідально продовжувати надавати гроші Україні без будь-яких гарантій. За його словами, для допомоги Києву потрібно покласти край напруженості навколо Ормузької протоки.

Барделла висловив упевненість, що найкраща послуга, яку Франція та партнери можуть зараз надати українському народу та українському опору, – це покласти край напруженості навколо Ормузької протоки.

Він наголосив: те, що відбувається в Ормузькій протоці, різко збільшує доходи Росії від експорту нафти та водночас послаблює позиції України.

Вас також можуть зацікавити новини: