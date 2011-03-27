У США зірвано джек-пот у 319 мільйонів доларів

В американському місті Олбані (штат Нью-Йорк) проданий лотерейний квиток, власнику якого призначено приз у 319 млн. доларів.

Як повідомляє NEWSru, це п'ятий за величиною виграш в історії лотереї Mega millions, яка проводиться з 2002 року і зараз охоплює 41 штат США, а також федеральний округ Колумбію і американські Вірджинські острови.

Розіграш лотереї відбувсь у п'ятницю. Щасливими номерами стали 22, 24, 31, 52, 54 і номер 4, котрий і приніс найбільший приз. Квиток із шістьма щасливими номерами випадає не на кожен розіграш Mega millions. Востаннє таке сталося 5 січня цього року. Тоді джекпот розділили між собою відразу двоє учасників розіграшу, кожен з яких одержав по 177,5 млн. доларів.

Максимальний приз за весь час проведення лотерей склав 390 млн. доларів. Його поділили в березні 2007 року два жителі штатів Джорджія і Нью-Джерсі. Нинішній джекпот поставив інший рекорд - найбільшої суми, виграною в Mega millions однією людиною.

Невідомий щасливчик зможе одержати приз тільки в понеділок - офіси Mega millions закриті на вихідні. Йому також належить вирішити, як одержати суму, що йому належить. Згідно з першим варіантом, виплата призових проводитиметься протягом 25 років щорічними рівними траншами. Другий ж передбачає отримання відразу всієї суми, котра, втім, за вирахуванням федерального прибуткового податку складе 202,9 млн. доларів. Ставка податку змінюється залежно від розміру загальної суми.