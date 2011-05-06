Укрзалізниця дає ветеранам безкоштовне медичне страхування

Цього року до Дня Перемоги були нагороджені подяками і почесними грамотами від Державної адміністрації залізничного транспорту близько 200 ветеранів у колективах залізниць і близько 20 - на підприємствах, підлеглих «Укрзалізниці». Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, на сьогодні в залізничній галузі налічується більш як 235 тисяч ветеранів війни і праці, зокрема майже 46 тисяч учасників бойових дій і учасників Великої Вітчизняної війни. Напередодні 66-ї річниці Перемоги їх урочисто поздоровляють на залізницях і підприємствах залізничної галузі. Представники профспілкових комітетів і Асоціації ветеранів відвідають за місцем проживання тих, хто за станом здоров`я не зможе прийти особисто. Також у рамках заходів з нагоди 66-ї річниці Перемоги організовано зустрічі учасників війни з молодими фахівцями і студентами навчальних закладів залізничного напряму.

Як наголошується у повідомленні, увага ветеранам надається круглий рік. Зокрема, протягом 2010 року безкоштовним медичним страхуванням були забезпечені більш як 70 тисяч ветеранів галузі та інвалідів, 12 тисяч осіб на пільгових умовах одержали побутове паливо, 65 тисяч - матеріальну допомогу. Також ветерани забезпечуються засобами реабілітації і пересування, путівками для відпочинку і санаторно-курортного лікування.