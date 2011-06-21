Заміни внутрішніх паспортів на електронні від України вимагає ЄС?

Консорціум "ЄДАПС" заявляє про свою готовність почати серійний випуск біометричних паспортів і ID-карт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам генеральний директор ВАТ «КП ВТІ» (учасник консорціуму «ЄДАПС») Андрій ПЕРВУШИН.

За словами А.ПЕРВУШИНА, Україна сьогодні повністю готова виконати вимоги Євросоюзу щодо впровадження електронних паспортів без залучення дорогих іноземних технологій і компаній. До того ж, зазначив він, українська розробка у декілька разів дешевша за закордонні аналоги.

Як повідомив А.ПЕРВУШИН, "ЄДАПС" уже створено прототипи біометричного паспорта і ID-карт, які передано керівництву країни й Міністерству внутрішніх справ.

А.ПЕРВУШИН також повідомив, що біометричний паспорт «ЄДАПС» пройшов перевірку авторитетних міжнародних експертів. За його словами, підтвердженням високого рівня захищеності паспорта є той факт, що на базі біометричного паспорта українського виробництва виготовляються паспорти для співробітників "Інтерполу".

За словами директора Департаменту з питань захисту документів консорціуму «ЄДАПС» Людмили ШВЕД, у електронних документах консорціуму «ЄДАПС» застосовано багатошаровий полікарбонат, електронний чіп, унікальну деметалізовану голограму з високим рівнем розділення, а також – традиційні способи захисту документів, такі, як фоновий друк тощо. Вона зазначила, що такі методи повністю виключають підробку документів – як біометричного паспорта, так і паспортної ID-карти.

А.ПЕРВУШИН повідомив, що Державний центр персоналізації документів готовий виготовляти сьогодні 4-5 тис. паспортів на добу, а при повній завантаженості підприємство готове збільшити виробництво паспортів до 10-15 тис. на добу.

А.ПЕРВУШИН також зазначив, що не бачить сьогодні ніяких технологічних причин, які б перешкодили виробництву біометричних паспортів, "окрім політичних причин".

Він повідомив, що трудовим колективом консорціуму «ЄДАПС» було підготовлено й направлено Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ відкритого листа, в якому було заявлено про готовність до впровадження біометричної ідентифікації й випуску електронних документів, що засвідчують особу й підтверджують громадянство. Трудовий колектив консорціуму закликав Віктора ЯНУКОВИЧА звернути увагу на події, що відбуваються навколо впровадження електронних документів, і просить підтримати розробки вітчизняних виробників.

Довідка УНІАН. Консорціум «ЄДАПС» - група з повним циклом підприємств із виробництва й впровадження високозахищених ідентифікаційних документів і інформаційних систем.

Паспорти та ідентифікаційні документи, що виробляє «ЄДАПС», були визнані ICAO і ОБСЄ одними з кращих у світі.

Консорціум «ЄДАПС» володіє сучасними і повністю сертифікованими потужностями, включаючи одне з найбільших виробництв із випуску й аутсорсингу персоналізації платіжних карт VISA і MasterCard. «ЄДАПС» має досвід у захисті документів і товарів із використанням технологій у галузі лазерів, полікарбонату, біометрії, деметалізованих голограм, контактних, безконтактних чіпів і IT-технологій.