Собака, що покусав акулу, став зіркою Youtube

Ролик про двох собак, які пливуть до берега поблизу австралійського міста Брум, і яким вдалося врятуватися від зграї акул, став хітом на відеохостингу YouTube. Про це повідомляє ТСН

Як видно на ролику, собаки пливуть до берега, де стоїть їхній господар і знімає їх на відеокамеру, поруч з берегом на мілководді плаває зграя акул. Несподівано одна з собак пірнає і намагається вкусити підводного хижака, після чого акули спішно відпливають.

"Собака кусає акулу. Я все це зараз бачив", - чути в цей момент на записі голос її автора Рассела Худ-Пенна.

Потім камера бере загальний план і ліворуч біля краю води стає помітно великого мертвого дюгоня (масивний ссавець із роду сирен). Худ-Пенн припускає, що саме він і привернув до берега акул.

На момент написання статті ролик переглянули майже два мільйона людей.