До 2050 року половина жителів Землі будуть африканцями

До 2050 року населення Землі збільшиться на 78 мільйонів жителів і основний приріст забезпечать країни африканського континенту.

Таку думку висловив професор Гарвардського університету, фахівець в області демографії Девід Блум (David Bloom), повідомляє CNN. Стаття вченого опублікована в журналі Science.

За прогнозами Блума, в 2011 році на Землі народиться близько 135 мільйонів осіб, а кількість померлих становитиме близько 57 мільйонів. Таким чином, населення планети збільшиться на 78 мільйонів жителів. При цьому, згідно з даними американського Бюро перепису населення (United States Census Bureau), в даний час на Землі проживає 6 930 000 000 чоловік.

Співробітник Гарвардського університету вважає, що до 2050 року населення планети зросте на 2,3 мільярда чоловік. Основний приріст (97%) забезпечать країни, що розвиваються, у тому числі 49% нових жителів планети народяться на африканському континенті.

Блум зазначив, що конкретні зміни чисельності населення Землі будуть залежати від того, чи продовжиться знижуватися коефіцієнт фертильності (кількість народжень на одну жінку).

Залежно від цього показника до 2050 року на планеті житимуть від 8,1 до 10,6 мільярда осіб, а до 2100 року - від 6,2 до 15,8 мільярда.

ТСН