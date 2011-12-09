До Ахметова їде принцеса

До Донецька 12 грудня прилітає Її Королівська високість принцеса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН (Німеччина) для участі у презентації стратегії розв’язання проблеми бездомних тварин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», це другий візит Її Королівської високості до України з проблем бездомних тварин.

У Фонді відзначили, що перший візит принцеси Майї до Києва відбувся місяць тому. Тоді вона висловила незадоволення від побаченого, а також запропонувала свою допомогу і конкретні, гуманні, кроки щодо розв’язання проблеми, які можуть бути зроблені місцевими властями.

Крім того, підкреслюють у Фонді, факти негуманного поводження з бездомними тваринами напередодні Чемпіонату Євро-2012 можуть істотно зашкодити іміджу країни.

У прес-службі Фонду «Розвиток України» також повідомили, що в рамках візиту Її Королівської високості принцеси Майї запланована зустріч із засновником фонду – Рінатом АХМЕТОВИМ.

Довідка УНІАН. Проект «Бездомні тварини» реалізується фондом Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» спільно з Донецькою міською радою з листопада 2010 року. З вересня 2011 року Фонд Р.АХМЕТОВА фінансує стерилізацію і вакцинацію тварин. Після чого собаки повертаються до свого звичного ареалу під відповідальність опікунів. Проект «Бездомні тварини» не передбачає безповоротного вилову тварин. Всі собаки мають бути повернуті в звичне середовище або передані на утримання у сім`ї.

За останні роки (2008-2010) у м. Донецьку простежується тенденція стабільного зростання кількості бездомних тварин.

Це призвело до того, що зросла кількість нападів собак на людей. Проте, переконані у фонді Р.АХМЕТОВА, проблема регулювання чисельності тварин має розв`язуватися гуманними способами, як це робиться в інших країнах світу.