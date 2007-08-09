У столиці порноіндустрії стався землетрус

У четвер, 9 серпня 2007 року, о першій годині ночі за місцевим часом у околицях Лос-Анджелеса відбувся землетрус. Епіцентр землетрусу, сила якого склала 4,5 бала за шкалою Ріхтера, розташовувався за 4 милі (6,5 кілометра) на північний захід від передмістя Четсворт (Chatsworth), неофіційної столиці порноіндустрії, повідомляє Reuters.

Сам "порноцентр", мешканці якого повною мірою відчули наслідки підземних поштовхів, розташований за п`ятдесят кілометрів від центру Лос-Анджелеса. В результаті землетрусу ніхто не постраждав. Описані зі слів очевидців руйнування обмежуються залитою водою підлогою в туалетах, картинами, що впали, та іншими предметами інтер`єру, що опинилися на підлозі під впливом підземних поштовхів.

Услід за підземним поштовхом відчувалися два афтершоки силою приблизно в 1,6 за шкалою Ріхтера кожен.

Лента.ру