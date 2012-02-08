Фірташ дав грошей на театр, філармонію та музей в Чернівцях

Голова Федерації роботодавців України, голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ під час зустрічі з творчими колективами та працівниками культури Чернівецької області заявив, що продовжуватиме виділяти кошти на підтримку обласного театру, філармонії та художнього музею.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Д.ФІРТАША.

У ході зустрічі голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ повідомив, що загальний кошторис реконструкції обласного театру становить 11 мільйонів гривень, однак надійшли лише 2 мільйони гривень. Після екскурсії театром Д.ФІРТАШ повідомив, що додатково виділить на реконструкцію Чернівецького обласного театру 9 мільйонів гривень.

«Чернівці – один з історичних та культурних центрів Європи. І для мене велика честь, що я можу долучитись до відродження культурних та історичних пам‘яток Буковини, - сказав Д.ФІРТАШ. - Сьогодні це не просто місто – це бренд, і кожен, хто звідси родом, може казати про це з гордістю. Буковина – це унікальний регіон, де переплелись традиції та історія кількох епох та культур. Сьогодні багатонаціональна та багатокультурна Буковина – одна з перлин України».

Він подякував за збереження культурного та історичного надбання Буковини працівникам театру, музею, філармонії, художнім колективам, які зібрались у залі обласного театру.

М.ПАПІЄВ подякував Д.ФІРТАШУ за надану допомогу у відновленні обласного театру, музею та філармонії. «Навіть коли у держави не вистачає грошей, є земляки, які допомагають відроджувати культуру та зберегти національне надбання», - сказав губернатор. За його словами, завдяки підтримці Д.ФІРТАША реконструкцію обласного театру буде завершено вже цього року.

За інформацією прес-служби, допомога, яку надає Д.ФІРТАШ, буде спрямована на реконструкцію Чернівецького академічного обласного музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської. Також вперше за багато років роботи буде відремонтовано орган Чернівецької обласної філармонії. Крім того, будуть проведені ремонтні роботи у будівлі Чернівецького обласного художнього музею.

Чернівецький академічний обласний музично-драматичний театр був збудований 105 років тому і за архітектурою та інтер‘єром не поступається віденському. У цьому театрі виступали Енріко Карузо та Федір Шаляпін.

Чернівецька філармонія була збудована 135 років тому на пожертви поціновувачів музики.