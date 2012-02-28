На Ангелу Меркель вилили 5 келихів пива

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїхала в місто Деммін на зустріч із прихильниками своєї партії. Прийом цей вийшов вельми... мокрим. Все сталося випадково. Офіціанта, який подавав напої, хтось штовхнув в спину, і в результаті п'ять келихів пива вилилися прямо на спину німецького канцлера.

Ангела Меркель проявила витримку - посміхнулася, зробила вигляд, що все гаразд, і за кілька хвилин, навіть не переодягнувшись, пішла виступати перед присутніми, відзначає Вести.ру.