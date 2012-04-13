ЗМІ: Сьогодні не можна зачинати дітей

"П'ятниця 13-го", яка збігається із днем розп'яття Христа, після цьогорічного Великодня буде аж у 2100-му році. Про це пише Gazeta.ua.

"На цей рік припало аж три "п'ятниці 13-го" , - каже столичний біоенергетик Валентина Гавура. - Один з них — напередодні Великодня. Саме у п'ятницю 13-го розіп'яли Ісуса Христа. До Воскресіння Сина Божого протягом двох днів світом запанувало зло. Торжество нечисті наклало на цей день негативну печатку".

"Тринадцятий день за місячним календарем — це початок повного місяця, - пояснює біоенергетик. - У цей час не варто починати нові справи, небезпечно робити хірургічні операції, не можна зачинати дітей. У період повного місяця статистика засвідчує сплеск злочинності, самогубств, загострення хвороб, нервових розладів, безсоння".

Експерт каже, що українці дуже забобонні. Потрапляють у неприємності цього дня через власний страх і невпевненість.

"Українці бояться купувати квартиру на 13 поверсі чи під номером 13, не купують квиток на поїзд у 13 вагоні. Більшість аварій і нещасних випадків припадає навечір. Просто люди після виснажливого робочого тижня повертаються додому втомленими і неуважними".