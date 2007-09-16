Маленька їжачиха вижила у пральній машині
16:28, 16 вересня 2007Курйози
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Тваринка пройшла всі стадії прання
Двомісячна їжачиха вижила, потрапивши в пральну машину, повідомляє у суботу Press Accociation.
Тваринка забралася в купу брудної білизни, підготовленої для прання, і мимоволі опинилася у пральній машині. Не дивлячись на те, що їжачиха пройшла всі стадії прання, включаючи віджимання, їй вдалося вижити.
Домогосподарка з графства Сассекс, Велика Британія, яка і виявила випрану тварину, доставила потерпілу у ветеринарну клініку. Лікарі повідомили, що здоров`ю випраної їжачихи нічого не загрожує, і залишили врятовану для проходження курсу реабілітації.
Їжачиха одержала прізвисько Лакі.
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