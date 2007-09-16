Маленька їжачиха вижила у пральній машині

Двомісячна їжачиха вижила, потрапивши в пральну машину, повідомляє у суботу Press Accociation.

Тваринка забралася в купу брудної білизни, підготовленої для прання, і мимоволі опинилася у пральній машині. Не дивлячись на те, що їжачиха пройшла всі стадії прання, включаючи віджимання, їй вдалося вижити.

Домогосподарка з графства Сассекс, Велика Британія, яка і виявила випрану тварину, доставила потерпілу у ветеринарну клініку. Лікарі повідомили, що здоров`ю випраної їжачихи нічого не загрожує, і залишили врятовану для проходження курсу реабілітації.

Їжачиха одержала прізвисько Лакі.

Лента.ру