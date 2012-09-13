Найвищий собака в світі живе у США (фото)
09:35, 13 вересня 2012Курйози
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Дог Зевс із США зростом 1,12 м потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
Зевс - рекордсмен. Фото з сайту london24
Данський дог з американського штату Мічіган на прізвисько Зевс зростом 1,12 м потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найвищий собака у світі.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Франс Прес», для того, щоб прогодувати чотириногого улюбленця вагою більш як 70 кг, господині Зевса Деніс Дорлаг щодня потрібно 14 кг корму.
«Рекорд» Зевса занесено в новий випуск Книги рекордів Гіннеса.
На сайті Книги інформація про «найвищого із собак», що живуть, поки що не оновилася - там як і раніше вказано «Велетень Джордж» зі штату Аризона. Його зріст становить 1,092 м. Рекорд було зафіксовано 15 лютого 2010 року.
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