Найвищий собака в світі живе у США (фото)

Данський дог з американського штату Мічіган на прізвисько Зевс зростом 1,12 м потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найвищий собака у світі.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Франс Прес», для того, щоб прогодувати чотириногого улюбленця вагою більш як 70 кг, господині Зевса Деніс Дорлаг щодня потрібно 14 кг корму.

«Рекорд» Зевса занесено в новий випуск Книги рекордів Гіннеса.

На сайті Книги інформація про «найвищого із собак», що живуть, поки що не оновилася - там як і раніше вказано «Велетень Джордж» зі штату Аризона. Його зріст становить 1,092 м. Рекорд було зафіксовано 15 лютого 2010 року.